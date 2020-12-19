Son dakika haber: Düzce'nin Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, koronavirüse yakalandı
19.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:24
Son dakika haberlerine göre Düzce'nin Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Düzce'nin Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çam, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Çam, 10 gün evde izole olacağını belirterek, "Yapılan tetkikler sonucu koronavirüs testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini özellikle istiyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan