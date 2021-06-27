Son dakika haber: DÜZCE KAZADA YARALANAN KADINA, 'ÖL' DEDİ
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Son dakika haber: DÜZCE KAZADA YARALANAN KADINA, 'ÖL' DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların yakınları hastanenin önünde toplanırken, bir kadın, sevki sırasında yaralı kadına "Öl sen öl, geber" dedi.

Kaza, gece saatlerinde Yığılca ilçesi Ahmetçiler mevkisinde meydana geldi. Kenan Kabuk

yönetimindeki 34 RE 3264 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Kenan Kabuk ile otomobilde bulunan Nurten Mancarcı, Gamze Kabuk ve Fahrettin Dağdelen yaralandı. Yaralanan 4 kişi, çevredekiler tarafından Yığılca

Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada yaralanan kişilerin yakınları da hastanenin önüne geldi. Yaralılar, Düzce'deki hastanelere sevk edildi. Yaralanan bir kadına ambulansa götürüldüğü sırada, hastanenin önünde toplanan kadınlardan biri "Öl sen öl, geber" dedi. Kadının neden bu tepkiyi verdiği öğrenilemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: DÜZCE KAZADA YARALANAN KADINA, 'ÖL' DEDİ
Son dakika haber: DÜZCE KAZADA YARALANAN KADINA, 'ÖL' DEDİ
Son dakika haber: DÜZCE KAZADA YARALANAN KADINA, 'ÖL' DEDİ
Son dakika haber: DÜZCE KAZADA YARALANAN KADINA, 'ÖL' DEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kazada yaralanan kadına, 'öl' dedi
Kazada yaralanan kadına, 'öl' dedi
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