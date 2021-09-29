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Son dakika haber: Düzce Devlet Hastanesindeki çölyak hastalarına glütensiz yemek hizmeti

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Sağlık
Son dakika haber: Düzce Devlet Hastanesindeki çölyak hastalarına glütensiz yemek hizmeti

Son dakika haber... Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde çölyak hastası personel ve vatandaşlara yönelik glütensiz yemek hizmeti verilmeye başlandı.

DÜZCE (AA) - Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde çölyak hastası personel ve vatandaşlara yönelik glütensiz yemek hizmeti verilmeye başlandı.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye'de ender bir projeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, çölyak hastası personel ve vatandaşların bu hizmetten faydalanacağını söyledi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde sağlık personeli Filiz Elif Samancı da çölyak hastalarının yemekhanede artık rahatlıkla yemek yiyebileceklerini bildirdi.

Kızının da çölyak hastası olduğunu aktaran Samancı, "Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu çalıştayın kazanımlarından bir tanesini yaşıyoruz şu anda. Salgın öncesinde hastane olarak bu adımı attık fakat pandemi araya girince biraz yavaşladı. Yemekhanemiz içinde çölyak hastalarına özel yiyeceklerimiz mevcut." diye konuştu.

Samancı, çölyakın glütensiz beslenmeyi gerektiren ince bağırsak hastalığı olduğunu vurgulayarak, "Glüten dediğimiz madde aslında bir protein ve glüten olunca vücut alerji geçiriyor ve vitaminler emilmeden ayrılıyor. Karın ağrısı, bulantı, kusma, kabızlık, göbekte öne doğru şişkinlik ve ağır diş bozuklukları gibi pek çok belirtisi var." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haber: Düzce Devlet Hastanesindeki çölyak hastalarına glütensiz yemek hizmeti

Son dakika haber: Düzce Devlet Hastanesindeki çölyak hastalarına glütensiz yemek hizmeti

Son dakika haber: Düzce Devlet Hastanesindeki çölyak hastalarına glütensiz yemek hizmeti

Son dakika haber: Düzce Devlet Hastanesindeki çölyak hastalarına glütensiz yemek hizmeti

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Düzce Devlet Hastanesindeki çölyak hastalarına glütensiz yemek hizmeti - Haberler
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