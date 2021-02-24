Son dakika haber! Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haber! Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

24.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:58
Son dakika haber! Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Düzce'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Gümüşova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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