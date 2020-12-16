Son dakika haber... Düzce'deki uyuşturucu operasyonları
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Son dakika haber... Düzce'deki uyuşturucu operasyonları

16.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:35
Son dakika haber... Düzce'deki uyuşturucu operasyonları

Son dakika haberi... Düzce'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Düzce'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Körpeşler ve Fevzi Çakmak mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen iki ayrı operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde ikametlerinde ve içinde bulundukları araçlarında yapılan aramalarda, satışa hazır fişekler halinde 9 gram esrar, 18 gram metamfetamin ve 2 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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