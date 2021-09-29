Son dakika haber... Düzce'de yol denetimi ve uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de yol denetimi ve uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığınca, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri ile narkotik köpeklerinin katılımıyla kentteki kara yollarında geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda ve şahıslar üzerinde yaptıkları aramalarda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, muşta, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 cam aparat ele geçirdi.

Denetimlerde, R.Ç, M.S, U.A, F.İ, H.Y, E.K. ve G.K. gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Z.Y. ise merkez ilçeye bağlı Cedidiye Mahallesi'ndeki ikametine yapılan operasyonda yakalandı. Adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve kullanma aparatlarına el konuldu.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanma suçundan takibe alınan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltındaki 10 şüphelinin işlemleri devam ediyor.