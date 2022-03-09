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Son dakika haber: Düzce'de yeni itfaiye binasının inşasında son aşamaya gelindi

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Son dakika haber: Düzce'de yeni itfaiye binasının inşasında son aşamaya gelindi

Son dakika haberleri: Düzce'de yeni itfaiye binasındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de yeni itfaiye binasındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından itfaiye teşkilatının modernize hale gelmesi için başlatılan binada çalışmalar devam ediyor.

2 bin 400 metrekare alana kurulan itfaiye binasının inşaatında iç zemin, yer döşeme, pencere çalışmalarının tamamlanmasının ardından dış cephe çalışmalarına geçildi.

Dış cephe kaplama çalışmalarının ardından doğalgaz bağlantılarının yapımı için kolları sıvayacak ekipler, 108 metrekare su deposunun da yapımını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirdi.

Yeni yapılan hizmet binasının inşaatı tamamlandığında itfaiye ekiplerinin vakalara daha kısa sürede müdahale etme kabiliyeti yakalaması bekleniyor.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

İtfaiye, Düzce, Güncel, Haberler

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