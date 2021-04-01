Son dakika haber! Düzce'de yeni bulvarlarla trafik rahatlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Düzce'de yeni bulvarlarla trafik rahatlayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Düzce'de yeni bulvarlarla trafik rahatlayacak

Gelen son dakika haberlerine göre Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin kronikleşmiş sorunlarından olan trafik sıkışıklığının giderilmesi noktasında alternatif güzergahların oluşturulması için Bakan Karaosmanoğlu'ndan tam destek aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin kronikleşmiş sorunlarından olan trafik sıkışıklığının giderilmesi noktasında alternatif güzergahların oluşturulması için Bakan Karaosmanoğlu'ndan tam destek aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de trafik sorununu çözmek, yeni projeleri hayata geçirmek için yoğum mesai harcıyor. Çoban, Öztürkler ve Olimpiyat kavşaklarındaki trafik yükünün hafifletilmesi, kent içi bulvarın açılması yönünde bir proje yaptıklarını belirten Başkan Özlü, "Bu kavşakların rahatlaması gerekiyor. Kuzey Doğu Çevre Yolu Çamköy'e kadar yapıldı. Yeni güzergahta Çamköy'den gireceğiz, Aynalı ve Vakıf köylerinden devam edip Çilimli'nin güneyinden Gölyaka'ya bağlanacağız. Bu projenin bitmesi bizi rahatlatacak ancak kamulaştırmalar olacağı için işin bitmesi uzun sürecek. Biz de başka alternatif olarak bir proje üzerinde daha çalıştık. Kent içi bulvarlar dediğimiz proje. Çamköy'den girip Hal Kavşağına bağlanıyoruz ve Hal Kavşağından Otogara bağlanıyoruz. Birisi yaklaşık 5 diğeri de 6 kilometre uzunluğunda olacak. Bu yolları açtık, alt yapısını yaptıktan sonra asfaltlamasını yapacağız" dedi.

Başkan Özlü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile de görüşme yaptığını belirterek ağır tonajlı araçlar için Çamköy sapağından Hal Kavşağına kadar Melen suyunun kenarından kamulaştırma ihtiyacı olmayan bir yol güzergahı belirlediklerini söyledi.

Karayolları teknik ekibinin Düzce'de incelemelerde bulunduğunu kaydeden Başkan Özlü, "Ulaştırma Bakanımıza da bu konuları arz ettik. Kendileri de konuya sıcak baktı. Teknik ekip de yol güzergahında çalışma yaptılar ve olumlu bir rapor hazırladılar. Bunu yaptığımız zaman; Çoban, Öztürkler ve Olimpiyat Kavşakları rahatlayacak. Düzce'nin içinden geçen araç sayısı azalacak ve bir yıl içinde bitecek. Zemin etüdü ve projesi yapılacak. Ardından da trafiği rahatlatmak için kent içi bulvarları açacağız" ifadelerini kullandı.

Karayolları Düzce şefliği kurulacak

Düzce'de karayollarının bakım onarım ve yeni yol yapım çalışmalarının daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesi için Karayolları Düzce Şefliğinin kurulmasını istediklerini ve Ulaştırma ve bu konuda da Alt Yapı Bakanlığından tam destek aldıklarının altını çizen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Biz Bolu Şefliğine bağlıyız. Kısa zamanda Akçakoca yolu üzerinde bir şeflik kurulacak. Biz de bu sayede Bolu'dan bağımsız olarak bakım, onarım çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Şefliğin kurulması, meydana gelen olaylara daha kısa sürede müdahale imkanı sağlayacaktır. Şefliğin Düzce'ye kurulmasında İl Başkanımız Mustafa Keskin ve Milletvekilimiz Ayşe Keşir'e katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum. Takım oyuncusu olarak birlik beraberlik içinde Düzce'mize hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Son dakika haber! Düzce'de yeni bulvarlarla trafik rahatlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Özlem Zengin Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Adrian Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Düzce'de yeni bulvarlarla trafik rahatlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:54:44. #1.16#
title