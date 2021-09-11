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Yaşlı adam evinde çıkan yangında öldü

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de iki katlı müstakil evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Düzce'de iki katlı müstakil evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Konuralp Mahallesi Hüseyin Sokak'ta Labarnas Alpman'ın (75) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evdeki dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin bir bölümünde etkili olan yangını söndürdü.

İçeride birilerinin olabileceği ihtimali üzerine eve giren itfaiye ekipleri, Alpman'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Alpman'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının, elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu çıktığı, Alpman'ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Yaşlı adam evinde çıkan yangında öldü

Yaşlı adam evinde çıkan yangında öldü

Yaşlı adam evinde çıkan yangında öldü

Yaşlı adam evinde çıkan yangında öldü
AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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