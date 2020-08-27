Son dakika haber: Düzce'de yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı Gelen son dakika haberlerine göre Düzce'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Caddesi'ndeki apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Aslı B'ye ait daireye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, balkona çıkan Aslı B'ye merdiven yardımıyla ulaştı.

Korkudan ağladığı görülen kadın, merdivene binmek istemeyince ekipler eve girdi.

Dumandan etkilenen kadın ekipler tarafından dışarı çıkarılarak sağlık personelince tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Kaynak: AA