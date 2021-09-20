Son dakika haber! Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber! Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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