Son dakika haber: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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Son dakika haber: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

16.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:12
Son dakika haber: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika haberleri: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Şüphelendikleri aracı Şerefiye Mahallesi'nde durduran ekipler, araçta ve zanlıların üst aramasında, 415 uyuşturucu hap, 100 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannobinoid, ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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