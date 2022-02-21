Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeklerinin katılımıyla merkeze bağlı Camikebir Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda ihbar üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan B.S.Ç. ve İ.K'nin üst aramasında ve BSÇ'nin ofisinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler haklarında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.