Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

AA, Cem Ali Kuş - Güncel
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Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeklerinin katılımıyla merkeze bağlı Camikebir Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda ihbar üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan B.S.Ç. ve İ.K'nin üst aramasında ve BSÇ'nin ofisinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler haklarında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Uyuşturucu, Narkotik, Düzce, Güncel, Haberler

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