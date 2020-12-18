Son dakika haber: Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler E.B, B.B. ve B.G'yi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ile 670 liraya el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ve B.G. tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever