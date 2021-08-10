Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Düzce'de 55 kök kenevirin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Düzce'de 55 kök kenevirin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte yasa dışı kenevir ekimi yaptığı öne sürülen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğerleri, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika haber | Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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