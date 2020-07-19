Son dakika haber: Düzce'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı Son dakika habere göre Düzce'de bir otobüs durağının yanındaki çöp kovasına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Düzce'de bir otobüs durağının yanındaki çöp kovasına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Eski Bolu Caddesi'nde üzerindeki bir otobüs durağının yanında bulunan çöp kovasının dibine bırakılan çantayı görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şerit çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Ekipler, çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. Düzce Emniyet Müdürlüğünden gelen bomba imha ekibinin yaptığı incelemenin ardından çanta fünye ile patlatıldı. Parçalanan çantadan kıyafet ve televizyon kumandası çıktı. Bu sırada trafiğe kapatılan yol ise yeniden trafiğe açıldı. Kaynak: AA