Son dakika haber! Düzce'de su ve kanalizasyon hatları kamera ile incelendi
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Son dakika haber! Düzce'de su ve kanalizasyon hatları kamera ile incelendi

15.10.2020 20:07 | Son Güncelleme: 15.10.2020 20:11
Son dakika haber! Düzce'de su ve kanalizasyon hatları kamera ile incelendi

Son dakika habere göre DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, İstanbul Caddesindeki yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında genel durum ve arıza tespiti için görüntüleme cihazı ile tespit çalışması yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, İstanbul Caddesindeki yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında genel durum ve arıza tespiti için görüntüleme cihazı ile tespit çalışması yaptı.

Düzce'nin önemli caddelerinden olan İstanbul Caddesindeki yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında kamera ile inceleme yapıldı. Görüntüleme cihazı aparatları ile kanalları kamera sistemi ile görüntüleyen ekipler, hatların genel durumunun analizi de yaptı. 800 metre yağmur suyu ve 800 metre kanalizasyon hatlarını detaylı bir şekilde inceleyen ekipler, temizliğin de yapılmasını sağladı. Görüntülenen hatların sağlamlığını belirten Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri, hatlarda eksikliğin de olmadığını kaydetti. - DÜZCE

Son dakika haber! Düzce'de su ve kanalizasyon hatları kamera ile incelendi
Son dakika haber! Düzce'de su ve kanalizasyon hatları kamera ile incelendi
Son dakika haber! Düzce'de su ve kanalizasyon hatları kamera ile incelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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