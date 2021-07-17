Son dakika haber! Düzce'de sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberler: Düzce'de sondaj kuyusuna düşerek mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'de sondaj kuyusuna düşerek mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Duraklar köyünde sondaj kuyusu içerisinde yavru köpek olduğunu fark eden vatandaşlar, hayvanı kendi çabalarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 5 metre derinlikte bulunan köpeği ip yardımıyla kuyudan çıkardı.

Kuyu etrafında yavrusunun kurtarılmasını bekleyen anne köpek, daha sonra yavrusunu alarak uzaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer