Son dakika haber! Düzce'de sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Düzce'de sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haber! Düzce'de sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Düzce'de sondaj kuyusuna düşerek mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'de sondaj kuyusuna düşerek mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Duraklar köyünde sondaj kuyusu içerisinde yavru köpek olduğunu fark eden vatandaşlar, hayvanı kendi çabalarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 5 metre derinlikte bulunan köpeği ip yardımıyla kuyudan çıkardı.

Kuyu etrafında yavrusunun kurtarılmasını bekleyen anne köpek, daha sonra yavrusunu alarak uzaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

YAMAÇTA MANZARA İZLERKEN 30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞÜP, YARALANDI
YAMAÇTA MANZARA İZLERKEN 30 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞÜP, YARALANDI
Yangında mahsur kalan kedi itfaiye erinin kalp masajı ile hayata döndü
Yangında mahsur kalan kedi itfaiye erinin kalp masajı ile hayata döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Düm Tek Tek Deniz Akkaya
Spor Balotelli Erol Bulut Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Düzce'de sondaj kuyusuna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 17:35:34. #1.15#

title