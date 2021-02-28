Son dakika haber... Düzce'de silah operasyonu

Son dakika haberleri... Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki evde ruhsatsız 5 tabanca ve bir miktar mermi ele geçirildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki evde ruhsatsız 5 tabanca ve bir miktar mermi ele geçirildi.

Yığılca Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki iki evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi aldı.

Ekipler, N.Ç. ve S.N'ye ait evlerde yaptıkları aramada, 5 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 17 adet mermi ele geçirdi.

2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan