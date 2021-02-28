Son dakika haber... Düzce'de silah operasyonu
28.02.2021 00:31 | Son Güncelleme: 28.02.2021 00:34
Son dakika haberleri... Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki evde ruhsatsız 5 tabanca ve bir miktar mermi ele geçirildi.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki evde ruhsatsız 5 tabanca ve bir miktar mermi ele geçirildi.
Yığılca Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki iki evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi aldı.
Ekipler, N.Ç. ve S.N'ye ait evlerde yaptıkları aramada, 5 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 17 adet mermi ele geçirdi.
2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan