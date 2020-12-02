Son dakika haber | Düzce'de şehirlerarası otobüs terminalinde koronavirüs denetimi
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Son dakika haber | Düzce'de şehirlerarası otobüs terminalinde koronavirüs denetimi

02.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:17
Son dakika haber | Düzce'de şehirlerarası otobüs terminalinde koronavirüs denetimi

Son dakika gündem haberi... Düzce Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Terminali Özel Güvenliği, şehirlerarası otobüs terminalinde koronavirüs denetimi gerçekleştirerek yeni tedbirlerle ilgili bilgilendirme yaptı.

Düzce Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Terminali Özel Güvenliği, şehirlerarası otobüs terminalinde koronavirüs denetimi gerçekleştirerek yeni tedbirlerle ilgili bilgilendirme yaptı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kent merkezinde koronavirüs denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile şehirlerarası otobüs terminalindeki firmalara ait satış noktaları, dükkanlar, taksiler ve otobüslerde hijyen denetimi yaptı. Ekipler söz konusu noktalarda ayrıca maske dağıttı.

Belirlenen kurallara uyulması noktasında esnaf ve vatandaşları bilgilendiren zabıta ekipleri ise temizlik, mesafe ve maske konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Semt pazarının günü değişti

Öte yandan Sebze ve Balıkçılar Odası Başkanı Musa Sarı hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sebze pazarının cuma günü açılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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