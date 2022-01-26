Son dakika haber... Düzce'de sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı - Haberler
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Son dakika haber... Düzce'de sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı

Son dakika haber... Düzce'de sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı

Son dakika haberi: Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir sağlık görevlisi, kar nedeniyle ambulansın giremediği köyde yaşayan 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıyarak hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir sağlık görevlisi, kar nedeniyle ambulansın giremediği köyde yaşayan 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıyarak hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldıztepe köyünde yaşayan Hasan Türker'in rahatsızlandığı ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibi yola çıktı.

Kar nedeniyle ambulansın giremediği hastanın evine yürüyerek ulaşan ekipte yer alan sağlık görevlisi Mehmet Çakmak, yaşlı adamı sırtına alarak ambulansa taşıdı.

Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Türker'in tedavisi devam ediyor.

Son dakika haber... Düzce'de sağlık personeli 79 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıdı

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

Düzce, kar, Güncel, Haber

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