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Düzce'de anız yangını orman yangınına dönüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de anız yangını orman yangınına dönüştü Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangına müdahale sürüyor Düzce Beyciler Mahallesi'nde çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek orman yangınına dönüştü.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de anız yangını orman yangınına dönüştü

Rüzgarında etkisi ile büyüyen yangına müdahale sürüyor

DÜZCE - Düzce Beyciler Mahallesi'nde çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek orman yangınına dönüştü. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Yangın, Düzce Beyciler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anız yangını kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların da kendi imkanları ile söndürmeye çalıştığı yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Düzce'de anız yangını orman yangınına dönüştü

Düzce'de anız yangını orman yangınına dönüştü

Düzce'de anız yangını orman yangınına dönüştü

Düzce'de anız yangını orman yangınına dönüştü

Düzce'de anız yangını orman yangınına dönüştü

Düzce'de anız yangını orman yangınına dönüştü

Düzce'de anız yangını orman yangınına dönüştü

Düzce'de anız yangını orman yangınına dönüştü

Düzce'de anız yangını orman yangınına dönüştü

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Son Dakika Haberleri

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