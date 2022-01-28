Son dakika haber... Düzce'de rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

DÜZCE (AA) - Düzce'de belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Konuralp- Düzce hattında çalışan otobüse binen 51 yaşındaki H.K, bir süre sonra rahatsızlandı.

Aracı durduran şoför Cabbar Potak, 112 Acil Servis'i aradı. Bu esnada otobüste yolcu olarak bulunan ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen bir genç, kadına müdahale etti.

Güzergah değiştirerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne hareket eden Potak, yol boyunca sağlık ekibiyle görüştü.

Hastaneye ulaşan Potak, yolcuyu Acil Servis girişine getirerek sağlık personeline teslim etti. Tedavi altına alınan H.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yolcunun otobüsle hastaneye getirilme anı ve tıp fakültesi öğrencisinin müdahalesi, araç içi kamerasına yansıdı.