Son dakika haber: Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 6 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Son dakika haber: Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 6 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

17.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:03
Son dakika haber: Düzce'de polisin

Son dakika haberleri: Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 6 şüpheli, polisin aracın lastiklerini ateş ederek patlaması sonrası gözaltına alındı.

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 6 şüpheli, polisin aracın lastiklerini ateş ederek patlaması sonrası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesine bağlı sivil polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı takibe aldı.

Resmi ekiplerden de destek alınmasıyla araç, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler mevkisinde durdurulmak istendi.

Sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan ve içinde 6 kişi olan araçtan ateş edilmesi üzerine polis de karşılık verdi.

Lastiklerine ateş edilerek durdurulan otomobilden inen ve kaçmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin kovalamaca sırasında araçtan bir miktar uyuşturucu attığı iddia edildi. Araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan olaya karışan otomobilin ön camında bir gazetenin dağıtım aracı olduğu yazısı bulunduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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