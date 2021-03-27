Son dakika haber | Düzce'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.