Son dakika haber! Düzce'de ölü yunus kıyıya vurdu - Haberler
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Son dakika haber! Düzce'de ölü yunus kıyıya vurdu

AA, Cem Ali Kuş - Güncel
Son dakika haber! Düzce'de ölü yunus kıyıya vurdu

Son dakika gelişmesine göre Akçakoca sahilinde ölü yunus bulundu.

Akçakoca sahilinde ölü yunus bulundu.

İlçeye bağlı, Çuhallı Plajı mevkisinde ölü yunusun kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede, 1,5 metre uzunluğundaki yunusun üzerinde herhangi bir yara izine rastlamadı.

Ekipler daha sonra ölü yunusu bulunduğu yerden aldı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

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