Son dakika haber! Düzce'de mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı - Haberler

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Son dakika haber! Düzce'de mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Düzce'de mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı

Bir son dakika haberine göre Düzce'de gittikleri ormanda mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Düzce'de gittikleri ormanda mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormana giden 6 kişi, karla kaplı alanda mahsur kaldı. Yığılca ile Alaplı arasında bulunan Kızıltepe mevkiinde mahsur kalan 6 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak mahsur kaldıklarını ve yardım istediklerini belirtmeleri üzerine, bölgeye Yığılca İlçe Jandarma Ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan 6 kişiye ulaştı. Şahıslar, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

Mahsur kalanların yapılan kontrollerinde sağlık sorunu bulunmadığı öğrenildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Hisarcık, Yığılca, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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