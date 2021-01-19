Son dakika haber: Düzce'de kuş sayımı yapıldı
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Son dakika haber: Düzce'de kuş sayımı yapıldı

19.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:06
Son dakika haber: Düzce'de kuş sayımı yapıldı

Son dakika haberi: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları (YHGS) ve Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanda Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) yapıldığı bildirildi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları (YHGS) ve Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanda Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) yapıldığı bildirildi.

Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Düzce Üniversitesi (DÜ) Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetimi Bölümünden Doç Dr. Akif Keten'in desteği ve şube müdürlüğünün katılımıyla kuş sayımı yapıldığı belirtildi.

Sayımda toplam tür sayısı 21 olmak üzere 800 adet su kuşu sayımı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yapılan sayımda Sakarmeke, Yeşilbaş, Elmabaş, Patka, Pasbaş, Patka, Kaşıkgaga, Çamurcun, Boz Ördek, Kıl kuyruk Saz delicesi, Su Çulluğu, Batağan, Kız Kuşu, Gri Balıkçıl, Büyük Akbalıkçıl gibi türler gözlemlendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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