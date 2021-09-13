Kömür deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
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Kömür deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de mangal kömürü üretilen fabrikanın deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Düzce'de mangal kömürü üretilen fabrikanın deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çerkez Taşköprü köyündeki Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde Ergün Batı'ya ait depoda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden işletme sahibi, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Fabrikanın bir bölümü ile deposu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Kömür deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kömür deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kömür deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kömür deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kömür deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kömür deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kömür deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kömür deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kömür deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kömür deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
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