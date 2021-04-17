Son dakika haber... Düzce'de kısıtlama denetiminde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan trafik polisleri, uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan trafik polisleri, uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, D-100 kara yolu Öztürkler mevkisinde gerçekleştirdikleri denetim sırasında durdurdukları araçtaki N.C.Y. ve C.S'nin durumlarından şüphelenerek arama yaptı.

Aramada araçta uyuşturucu ele geçirildi, sürücü N.C.Y'nin ehliyetinin olmadığı anlaşıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle iki kişiye 3 bin 469'ar lira ceza uygulayan ekipler, ayrıca sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 6 bin lira ceza kesti.

Uyuşturucu bulunduran iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan aracını emanet verdiği öğrenilen kişi, uygulama noktasına gelerek polisleri aracın otoparka çekilmemesi için ikna etmeye çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer