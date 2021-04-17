Son dakika haber... Düzce'de kısıtlama denetiminde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Düzce'de kısıtlama denetiminde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber... Düzce'de kısıtlama denetiminde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan trafik polisleri, uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan trafik polisleri, uyuşturucu bulunan araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, D-100 kara yolu Öztürkler mevkisinde gerçekleştirdikleri denetim sırasında durdurdukları araçtaki N.C.Y. ve C.S'nin durumlarından şüphelenerek arama yaptı.

Aramada araçta uyuşturucu ele geçirildi, sürücü N.C.Y'nin ehliyetinin olmadığı anlaşıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle iki kişiye 3 bin 469'ar lira ceza uygulayan ekipler, ayrıca sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 6 bin lira ceza kesti.

Uyuşturucu bulunduran iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan aracını emanet verdiği öğrenilen kişi, uygulama noktasına gelerek polisleri aracın otoparka çekilmemesi için ikna etmeye çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Mehtap Ar Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Ryan Babel Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Gönül Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Düzce'de kısıtlama denetiminde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 13:53:51. #1.14#

title