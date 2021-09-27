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Son dakika haber: Düzce'de iki gündür aranan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Düzce'de iki gündür aranan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

Son dakika haber: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki gündür aranan 61 yaşındaki kişi, fındık bahçesinde ölü bulundu.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde iki gündür aranan 61 yaşındaki kişi, fındık bahçesinde ölü bulundu.

İhsaniye köyünde önceki gün evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Muzaffer Bezirgan'ın durumundan endişelenen yakınları, aramalardan sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.

Çevrede arama çalışması başlatan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından bir sonuca ulaşamadı.

Köy sakinlerinin de destek verdiği aramalar sonucunda Bezirgan, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta fındık bahçesinde yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bezirgan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bezirgan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Düzce'de iki gündür aranan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu - Haberler
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