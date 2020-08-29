Son dakika haber: Düzce'de geçen yıl 2 bin 385 kişi hayatını kaybetti Son dakika gündem haberine göre DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 2019 yılında Düzce'de 2 bin 385 kişi hayatını kaybetti.

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 2019 yılında Düzce'de 2 bin 385 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'de gerçekleşen her çeşit olay için araştırmalar yapıyor ve istatistiksel veriler paylaşıyor. Bu verilerden bir tanesi de Nüfus sayımı ile ilgili oluyor. Yapılan araştırmaya göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi verilerinden alınan bilgilerle Düzce'de 2019 yılında vefat eden kişi sayısı belli oldu. Buna göre Düzce il genelinde bin 66'sı kadın bin 319'u erkek olmak üzere toplam 2 bin 385 kişi hayatını kaybetti. - DÜZCE

Kaynak: İHA