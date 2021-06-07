Freni boşalan kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti
Düzce'nin Akçakoca içesinde, freni boşalan kamyonunun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Düzce'nin Akçakoca içesinde, freni boşalan kamyonunun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İzzet Büyük, Osmaniye Mahallesi Mehmet Arif Köşkü Caddesi mevkisinde, kamyonundan gelen sese bakmak için araçtan indi.
Çalışır vaziyette bıraktığı kamyonun altına giren İzzet Büyük, freni tutmayan aracın altında kaldı.
Olayı görenler 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Büyük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
İzzet Büyük'ün cenazesi Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş