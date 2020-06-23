Son dakika haber | Düzce'de eve yıldırım düştü, alev alev yandı
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Son dakika haber | Düzce'de eve yıldırım düştü, alev alev yandı

Son dakika 3. sayfa haberi: DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak yağışın ardından bir eve yıldırım düşmesi sonucu alev alev yandı.

Son dakika haber | Düzce'de eve yıldırım düştü, alev alev yandı
23.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:16

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak yağışın ardından bir eve yıldırım düşmesi sonucu alev alev yandı.

Olay, öğlen saatlerinde Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Karatavuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca'da öğlen saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve gök gürültüsü başladı. Yağışın etkisini göstermesi ile birlikte Karatavuk köyünde Metin Meydan isimli vatandaşın evine yıldırım düştü. Yıldırımın ardından ev alev alev yanarak küle döndü. Evin içerisinde tüp patlamasından korkan vatandaşlar eve yaklaşamazken, itfaiye ekipleri yangında soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeni ile ev kullanılamaz hale geldi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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