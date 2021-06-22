Son dakika haber | Düzce'de elektrik akımına kapılan çocuk hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haber | Düzce'de elektrik akımına kapılan çocuk hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber | Düzce'de elektrik akımına kapılan çocuk hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Düzce'nin Gümüşova ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Mahallesi'nde 8 yaşındaki R.Ü, evde oyun oynadığı sırada elektrik prizine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Ailesi tarafından kurtarılan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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