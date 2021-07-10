Son dakika haber... Düzce'de düğünde havaya açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Düzce'de düğünde havaya açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haber... Düzce'de düğünde havaya açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Düzce'de düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Düzce'de düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtsuyu köyünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, düğünde silahla havaya rastgele ateş açtı.

Bu sırada kurşunların isabet etmesi sonucu Ali Rıza ve Ersan Sarıoğlu ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Ali Rıza Sarıoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, havaya rastgele ateş açan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Düzce'de düğünde havaya açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 13:50:28. #1.16#

title