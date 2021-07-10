Son dakika haber... Düzce'de düğünde havaya açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haber: Düzce'de düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Düzce'de düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtsuyu köyünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, düğünde silahla havaya rastgele ateş açtı.

Bu sırada kurşunların isabet etmesi sonucu Ali Rıza ve Ersan Sarıoğlu ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Ali Rıza Sarıoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, havaya rastgele ateş açan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer