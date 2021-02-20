Son dakika haber... Düzce'de çimento fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber... Düzce'de çimento fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

20.02.2021 16:21 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:24
Son dakika haber... Düzce'de çimento fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Düzce'nin Yığılca ilçesinde çimento fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çimento fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksu mevkisindeki çimento fabrikasının taşıyıcı bant sisteminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden çalışanlar ve vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibinin vinç yardımıyla müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Fabrikanın taşıyıcı bant sistemi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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