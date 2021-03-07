Çıkan yangında kimyasal atık yüklü tırın dorsesi hasar gördü
07.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:12
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kimyasal atık yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kimyasal atık yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşil Mahallesi'nde park halindeki 41 SN 713 plakalı kimyasal atık yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gölyaka Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.
Dorsedeki yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Yangında, tırın dorsesinde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever