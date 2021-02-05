Son dakika haber: Düzce'de çatı katında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber: Düzce'de çatı katında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

05.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:18
Son dakika haber: Düzce'de çatı katında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çatı katında Hint keneviri yetiştiren bir kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çatı katında Hint keneviri yetiştiren bir kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir şahsın çatı katında kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine şahsı takibe aldı.

Takibin sonucunda söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler evde saksılara ekilmiş bir miktar Hint keneviri, ve satışa hazır Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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