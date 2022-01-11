Son dakika haber... Düzce'de apartmanda çıkan yangında iki daire hasar gördü - Haberler
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Son dakika haber... Düzce'de apartmanda çıkan yangında iki daire hasar gördü

Son dakika haber... Düzce'de apartmanda çıkan yangında iki daire hasar gördü
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Düzce'de apartmanın çatı katında çıkan ve alttaki eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DÜZCE (AA) - Düzce'de apartmanın çatı katında çıkan ve alttaki eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaca Mahallesi Sahil Sokak'ta 3 katlı aparmanın çatı katında Şaban K'ye ait daireden dumanların çıktığını fark eden çevredekiler, durumu ev sahipleri ile itfaiyeye bildirdi.

Alevlerin alttaki daireye sıçraması üzerine apartman sakinleri hızla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın, iki dairede hasara yol açtı.

Son dakika haber... Düzce'de apartmanda çıkan yangında iki daire hasar gördü

Son dakika haber... Düzce'de apartmanda çıkan yangında iki daire hasar gördü

Son dakika haber... Düzce'de apartmanda çıkan yangında iki daire hasar gördü

Son dakika haber... Düzce'de apartmanda çıkan yangında iki daire hasar gördü

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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