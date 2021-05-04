Son dakika haber: Düzce'de annesi uyurken evden çıkarak kaybolan çocuk, bir kadın tarafından bulunarak ailesine teslim edildi

Son dakika gündem haberi: Düzce'de bir kadın, annesi uyurken markete giden ve evinin yolunu bulamayan 6 yaşındaki çocuğa yardım ederek ailesine kavuşturdu.

Düzce'de bir kadın, annesi uyurken markete giden ve evinin yolunu bulamayan 6 yaşındaki çocuğa yardım ederek ailesine kavuşturdu.

Aziziye Mahallesi Atatürk Devlet Hastanesi önündeki bir markette alışveriş yapan Kadriye Polat, markette gördüğü bir çocuğun peşinden geldiğini fark etti.

Bunun üzerine çocuğa ilgi gösteren Polat, çocuğa adını ve adresini sordu. Çocuğun isminin Kerem M. (6) olduğunu öğrenen Polat, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, çocuğa ailesinin nerede olduğunu sorunca, "Annem evde dinleniyor." cevabını aldı.

Karakola götürülen Kerem M, daha sonra ailesine teslim edildi.

Kadriye Polat, gazetecilere, küçük çocuğun peşine takıldığını belirterek, "Eczanede ilaç hazırlatacaktık. Vakit geçsin diye markete gittik. Ondan sonra dönüşte çocuk arkamızdan geldi. 'Beni babaanneme götürün.' dedi. Tam adresi bilmediği için polisi aramamız gerektiğini düşündük." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer