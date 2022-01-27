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Son dakika haber | Düzce'de ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Son dakika haber | Düzce'de ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Son dakika haberler... Düzce'de tek katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de tek katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Konuralp Mahallesi'ndeki Düzköy Sapak mevkisinde Zekeriya Alemdar'a (78) ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Zekeriya Alemdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Zekeriya Alemdar'ın cenazesi, Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Konuralp, Yangın, Düzce, Güncel, Haber

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