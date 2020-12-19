Son dakika haber! Düzce'de 36 kişi hayvan saldırısından hastanelik oldu
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Son dakika haber! Düzce'de 36 kişi hayvan saldırısından hastanelik oldu

19.12.2020 15:46 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:51
Son dakika haber! Düzce'de 36 kişi hayvan saldırısından hastanelik oldu

Son dakika haber... DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kasım ayında 36 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kasım ayında 36 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce'de Kasım ayında 36 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması neticesinde sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 36 ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu.

Müşahede neticesinde kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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