Son dakika haberleri... Düzce'de 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Düzce'de 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Düzce'de 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı Köpeğe çarpmamak için durunca minibüs çarptı Otomobil ile motosiklet çarpıştı Düzce'de akşam saatlerinde meydana gelen 2 farklı kazada 1 kişi yaralandı.

Düzce'de 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı

Köpeğe çarpmamak için durunca minibüs çarptı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde meydana gelen 2 farklı kazada 1 kişi yaralandı.

Düzce'de iki ayrı kazada 1 kişi yaralandı. İlk kaza Bahçeşehir Bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahçeşehir'den Düzce istikametine seyir halinde olan otomobilin önüne köpek gelince aniden fren yaptı. Bu esnada aynı istikamette otomobilin arkasında bulunan minibüs otomobile arkadan çarpınca O.K. İdaresindeki otomobil refüjde ağaca çarparak ters döndü. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, kaza nedeni ile Düzce istikameti tek yönlü trafiğe verilirken araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İkinci kaza Rasim bedir paşa bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sanayi çarşı istikametine seyir halinde olan Melih Burak B. idaresindeki 81 BM 356 plakalı Toyota marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa O. idaresindeki 77 AAF 344 plakalı Pulsar marka motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa O.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri... Düzce'de 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Düzce'de 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Düzce'de 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Düzce'de 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Düzce'de 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Düzce'de 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Düzce'de 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Düzce'de 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Düzce'de 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Düzce'de 2 ayrı kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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