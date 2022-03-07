Son dakika haber! Düzce Belediyesinden öğrencilere yangın söndürme teknikleri

DÜZCE (İHA) - Deprem haftasında öğrencileri bilinçlendirmek için bütün okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tatbikata Düzce Belediyesi de katıldı. İtfaiye ekipleri bina tahliyesinin ardından dışarı çıkan öğrencilere yangın söndürme tekniklerini uygulamalı olarak anlattı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 2022 yılı "Afet Tatbikat Yılı" olarak belirlenmesinin ardından toplumda afet farkındalık bilincinin artırılması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Deprem anına öğrencileri hazırlamak adına deprem haftası kapsamında, deprem tatbikatı Düzce'nin bütün okullarında 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı. Düzce İtfaiye erlerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü 112 ve Türk Kızılayı katıldı. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli de tatbikatta yer aldı.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde protokol üyelerinin de katıldığı tatbikatta deprem sirenleri çaldıktan sonra dışarı çıkan öğrencilere yangın söndürme teknikleri Düzce Belediyesi İtfaiye erleri tarafından anlatıldı. - DÜZCE