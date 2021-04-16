Son dakika haber: Düzce, Bartın ve Karabük'te ramazanın ilk cuma namazı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılındı

Son dakika haberler: Düzce, Bartın ve Karabük'te ramazanın ilk cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda eda edildi.

Düzce, Bartın ve Karabük'te ramazanın ilk cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda eda edildi.

Düzce'de Büyük ve Cedidiye camilerine gelen vatandaşlar, salgın tedbirleri kapsamında saf tuttu.

Camilerde yer bulamayan bazı vatandaşlar ise namazını avluda kıldı.

Bazı vatandaşlar, cuma namazı saatine kadar camilerde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Bartın

Bartın'da vatandaşlar, camilere dezenfektan kullanarak girdi.

Yukarı Halilbey Camisi'nde, sosyal mesafeye göre belirlenen kapasite aşılmadan ve kurallara uyularak cuma namazı kılınıp dua edildi.

Karabük

Karabük'te vatandaşlar, camilerde sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ederek saf tuttu.

Kent Meydanı'nda çok sayıda vatandaş, tedbirleri gözeterek cuma namazını eda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer