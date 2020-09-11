Son dakika haber... DÜZCE Akçakoca'da trafo yandı, patlama anı kamerada
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Son dakika haber... DÜZCE Akçakoca'da trafo yandı, patlama anı kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre Akçakoca'da trafo yandı, patlama anı kameradaDÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçı barınağı mevkiinde trafo yanarken, patlamalar yaşandı.

11.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:14

Akçakoca'da trafo yandı, patlama anı kamerada

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçı barınağı mevkiinde trafo yanarken, patlamalar yaşandı. Elektrik akımı kesilerek, itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Olay sabah saatlerinde Akçakoca ilçesi balıkçı barınağı mevkiinde meydana geldi. Balıkçı barınağında bulunan ofislerin elektrik akımını sağlayan trafoda yangın çıktı. Alevler trafodan uzanan elektrik tellerine de sıçradı. Toprak altında bulunan teller yandı. Vatandaşlar korku dolu bakışlarla trafonun yanmasını izlerken, itfaiyeye haber verdi. Elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Trafonun yanma ve patlama anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Son dakika haber... DÜZCE Akçakoca'da trafo yandı, patlama anı kamerada

Kaynak: DHA

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