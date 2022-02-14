Son dakika haber | Dutalan Şelalesi yükselen su debisiyle hayata döndü

BURDUR (İHA) - Dutalan Şelalesi yükselen su debisiyle hayata döndü

BURDUR Burdur'da eriyen kar sularıyla su debisi yükselen Dutalan Şelalesi görenleri cezp ediyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Dutalan Şelalesi ve ya suyun yüzüğe benzer kayanın içerisinden geçmesi nedeniyle Yüzük şelalesi olarak anılan şelale görenleri cezbediyor. Bölgede yağan karların erimesiyle su debisi yükselen şelale hayranlık uyandırıyor. Doğa fotoğrafçıları tarafından drone ile havadan görüntülenen şelale eşsiz güzelliği dikkat çekiyor. Belirli dönemlerde doğaseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan şelaleye ilgi ise her geçen gün artıyor.

Doğa harikası olduğunu vurgulayan Adem Mutlucan, "Mevsimsel akan Yüzük Şelalesi adını verdiğimiz şelaleye geldik. Burası Dutalan ve Elsazı arasındaki bir doğa cenneti. Son 200 metrede ulaşım biraz zor gibi oluyor ama güzel şeylere ulaşmak için bir çaba harcamak gerekiyor. Doğayı koruyalım, doğada ayak izimizden başka iz kalmasın. Doğa bizim geleceğimizdir. Doğa geçmişten miras değil, gelecekten emanettir" dedi.