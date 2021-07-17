Son dakika haber! Düşerek yaralanan alkollü şahıs hastaneye gitmemek için direndi
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Son dakika haber! Düşerek yaralanan alkollü şahıs hastaneye gitmemek için direndi

Son dakika haber! Düşerek yaralanan alkollü şahıs hastaneye gitmemek için direndi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da köprü altında alkol aldıktan sonra 2 metre yüksekten kayalıklara düşen şahıs, hastaneye gitmemek için 112 sağlık ekiplerine uzun süre direndi.

Antalya'da köprü altında alkol aldıktan sonra 2 metre yüksekten kayalıklara düşen şahıs, hastaneye gitmemek için 112 sağlık ekiplerine uzun süre direndi. Olay yerine gelen sedyeyi görünce "Bu ne, benim için mi" deyip hastaneye gitmeyeceğini söyleyen adamı yine kendisi gibi alkollü olan arkadaşı ve sağlık ekipleri ikna etti.

Olay, Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü'nde yaşandı. Köprüden aşağıya bir araç düştüğü ve yaralı olduğu ihbarı 112 ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, trafik kazası ararken köprü altında 2 metre yüksekten kayalıklara düşen şahısla karşılaştı. Aşırı derece alkollü olduğu belirlenen şahıs, kendisi gibi alkollü bir başka şahıs ve 112 ekibinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılırken tedavi için hastaneye gitmemek için uzun süre direndi.

Adının Ömer Arıcı olduğu belirlenen şahıs, "Ben öleceksem evimde öleyim. Ben Hastaneye gitmem" dedi. Ömer Arıcı uzun uğraşların ardından yanındaki arkadaşlarının da ısrarı ile sedye ile ambulansa alındı ve Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

Ömer Arıcı isimli şahsın düştüğünü görerek karşı kıyıdan yardımına koşan bir vatandaş, şahsın her gün köprü altına gelerek alkol aldığını ve gazetesini okuduğunu, bugün düşürdüğü bir şeyi almak isterken dengesini kaybedip düştüğünü belirterek, "Sesini duyar duymaz koşup yardıma gittim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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