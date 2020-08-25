Son dakika haber: Düşen kaya parçasını, jandarmayla beraber yoldan kaldırdılar Son dakika gündem haberi: Gaziler yoluna düşen, yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki dev kaya parçasını jandarma ekipleri ve çevredekiler kaldırdı.

Gaziler yoluna düşen, yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki dev kaya parçasını jandarma ekipleri ve çevredekiler kaldırdı.

Son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle dağdan düşen dev kaya parçası, Şenkaya- Gaziler yolunun bir şeridini tamamen trafiğe kapattı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye gelen jandarma, çevredekilerin de yardımıyla yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki dev kaya parçasını kaldırdı. Yola düşen irili ufaklı kaya parçaları da temizlenerek yol, ulaşıma açıldı.Kaya parçası düşerken, yolda araç olmamasıyla facianın önlediğini söyleyen emekli öğretmen Osman Aslan, "Yağan yağmur sonrası yola düşen kayalar, Leğsor Deresi'nde yolun bir bölümünü trafiğe kapatmıştı. Yaptığımız ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ile birlikte büyük ve küçük kaya parçalarını temizledik. Özellikle yağmurlu havalarda buralardan geçen sürücülerin çok dikkatli olmalı. Yoldan taşıdığımız kaya herhangi bir aracın üzerine düşse katliam olurdu" dedi.

Kaynak: DHA